Sei di Campobasso se… a Corpus Domini mangi mussillo e scapece

Decine, centinaia di bancarelle. Ma all’occhio attento del campobassano non ne sfuggiranno mai un paio in particolare: quella de ‘la scapec’ e ‘du mussill’. Piatti non tipicamente molisani ma che ormai sono stati adottati come tali dai campobassani che affollano ogni anno le strade del centro alla ricerca dell’acquisto migliore. Nei ritagli di tempo, gustano con piacere un po’ di muso di vitello con il limone e il sale oppure un po’ di scapece, piatto a base di pesce.

Pietanze antiche, povere, che però sono talmente radicate nella festa del Corpus Domini che sarebbe come vivere un lutto non scorgerle tra la folla. Il ‘mussillo’ nella zona di Napoli e provincia prevede la preparazione di carne di vitello (muso in particolare) bollita e tagliata a pezzetti per poi essere condita con limone e sale. È chiaro che da piatto principale nei decenni si è trasformato in uno sfizio, un ‘marchio di fabbrica’ della tradizione.

Per quanto riguarda la scapece, ne esiste una variante tutta molisana che si differenzia per il tipo di pesce usato. Si prepara con polpi e calamari infarinati ma anche razze e palombi che vengono fritti e successivamente marinati sotto aceto, oltre che con olio, sale e anche un pizzico di zafferano.

Il tutto, servito nelle tipiche vaschette di plastica magari accompagnate da un bicchiere di birra fresca.

Lo street food ante litteram fatica ma resiste all’avvento di panini gourmet super imbottiti (o dei più classici ‘zozzi’) e persino a piadine, dolci di ogni genere e naturalmente alle immancabili ‘nucelle’ e alle caramelle dai mille colori. fds