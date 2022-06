Seggiovia Colle Del Caprio, partito il collaudo dell’impianto. Da Regione 1,4 milioni per la manutenzione

Partiti oggi i lavori di manutenzione straordinaria della seggiovia Colle del Caprio a Campitello Matese L’intervento è finanziato per 1,4 milioni di euro dalla Regione Molise e prevede il collaudo dell’impianto di risalita, il più grande del comprensorio sciistico che per l’intera stagione invernale della montagna è rimasto chiuso proprio a causa della mancata manutenzione autorizzata da Ansfisa, ufficio del Ministero delle Infrastrutture.

Un elicottero ha cominciato il trasporto a valle dei singoli pezzi dell’impianto che saranno sottoposti a verifica e controllo e quindi, al termine della fase di collaudo separato, trasferiti di nuovo a 1800 metri di altitudine e riassemblati.

Da Funivie Molise Spa, l’ente che gestisce gli impianti della montagna di San Massimo, hanno garantito che a dicembre tutti gli impianti saranno perfettamente funzionanti.

A seguire l’intervento il consigliere del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani, autore di diverse segnalazioni proprio in relazione alla situazione che la località di San Massimo e Campitello Matese registra in termini turistici per le pesanti ripercussioni del mancato collaudo della seggiovia più grande, almeno fino a questo momento e nel corso dell’inverno passato. “Sono qui a seguire le operazioni in un giorno cruciale per le sorti della nostra montagna – dice il consigliere Primiani in questo video – ma devo registrare laassenza sia dell’assessore regionale trasporti che del presidente della giunta regionale del Molise, un sintomo del disinteresse che la politica molisana ha verso le risorse del nostro Matese”.