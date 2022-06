L’estate è ormai ufficialmente partita e la voglia di mare e sole è sempre più pressante. Ma dobbiamo tenere presente che per prevenire la maggior parte dei tumori della pelle è necessario esporsi al sole con molta attenzione e con tanti accorgimenti.

La prevenzione, al mare come in montagna se si è esposti ai raggi solari, consiste nel proteggersi dai raggi ultravioletti. Questo significa: evitare di esporsi al sole nelle ore più calde e cioè tra le 10 e le 16, indossare sempre cappello e occhiali scuri, utilizzare una protezione solare adeguata al proprio tipo di pelle, applicare la protezione solare più volte per garantire una copertura completa e continua.

Altra strategia è tenere sotto controllo la propria pelle prestando attenzione alla comparsa di nuove macchie o lesioni o alterazioni di nei esistenti.

Oltre a queste tecniche primarie di prevenzione è necessario sottoporsi a visita dermatologica soprattutto se si notano alterazioni della pelle.

In occasione della Campagna Nazionale di Prevenzione dei Tumori della Pelle, l’Associazione Provinciale di Campobasso, grazie alla disponibilità a collaborare di alcuni farmacisti del territorio, propone lo screening gratuito con visite dermatologiche che si terranno in due distinte giornate:

Sabato 25 giugno dalle 8.30 alle 13 presso la Farmacia Le Diomedee in via Del Pero 24 a Termoli con la dottoressa Cristina Mastronardi;

Sabato 2 luglio dalle 8.30 alle 13 presso la Farmacia Marino in corso Nazionale a Termoli con la dottoressa Rosa Anna Perrotta.

Le visite dermatologiche saranno eseguite previa prenotazione attiva da mercoledì 22 giugno alle ore 10 sul sito www.legatumoricb.it nella home page alla sezione “Ultime attività ed iniziative”. Il link per le prenotazioni sarà inoltre condiviso anche sulla pagina Facebook LILTCampobasso.

Chiunque può raggiungere i nostri punti informativi presso le suddette farmacie negli orari e nei giorni indicati per ricevere informazioni e consigli.

Nell’ambito della campagna lanciata dalla LILT di Campobasso “Se hai cara la pelle LILT è con te” saranno promossi consigli e informazioni utili alla prevenzione dei tumori della pelle sui canali social della Lilt Campobasso: sulla pagina Facebook LILTCampobasso, sulla pagina Instagram liltcampobasso e sul canale Youtube LiltCampobasso.

“Dobbiamo sempre ricordarci – afferma la presidente LILT Campobasso, dott.ssa Milena Franchella – che quando decidiamo di esporci ai raggi solari è sempre meglio prendere le dovute precauzioni: rispettare gli orari di esposizione, utilizzare creme solari adeguate al proprio fototipo. Insomma, prendersi cura sempre della propria pelle in ogni momento e sottoporsi a periodiche visite dermatologiche per monitorare sempre la propria pelle”.