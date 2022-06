Scrutinio a Petacciato minuto per minuto. Le preferenze e i candidati i più votati

Ore 16.20 – La prima sezione a chiudere lo spoglio elettorale è la numero 1 dove il divario fra i due contendenti è di oltre 220 preferenze.

Primi dati parziali anche per i candidati consiglieri più votati alle elezioni comunali di Petacciato. Secondo quanto emerge dalla lettura all’interno delle eccezioni da parte dei presidenti di Seggio fra i più votati risultano gli assessori uscenti della giunta di pargo quali Tonino Di Pardo, Nicola del Re e Federica Capodaglio mentre fra le new entry segna un buon risultato anche Lucia Marchesani. Fra i candidati di Petacciato Amala i nomi più letti sembra mettere quelli di Giuliana Ferrara e Zucaro, anche se si tratta di prime impressioni tutte da confermare.

Ore 15.50 – Si attende ormai soltanto l’inizio della festa della lista elettorale di Roberto di Pardo che quando sono stati scrutinati quasi 1300 voti somma quasi 500 preferenze di vantaggio su Giuseppe Franceschini. Non c’è ancora la matematica certezza che abbia vinto, chiaramente, ma sembra mancare pochissimo per la riconferma del 51enne dirigente d’azienda e presidente del Cosib alla guida del Comune adriatico per un secondo mandato.

Intanto fuori dal seggio elettorale qualche momento di tensione a causa di rimostranze da parte di una candidata della lista Petacciato amala nei confronti dei giornalisti presenti.

Ore 15.30 – Quando è stato scrutinato oltre un terzo dei voti validi totali il divario fra Roberto Di Pardo e Giuseppe Franceschini supera abbondantemente le 300 preferenze. Il trend appare consolidato e l’atmosfera al seggio di via Tremiti è ormai quello della attesa del dato ufficiale che dovrebbe arrivare nell’arco di poco tempo.

Ore 15 – Ci sono centinaia di persone in attesa all’interno o appena fuori dal seggio elettorale di via Tremiti a Petacciato per conoscere l’esito delle elezioni comunali 2022 per il rinnovo del consiglio comunale. L’atmosfera e al momento molto tranquilla, forse anche per il risultato che sta emergendo e che appare piuttosto netto con Di Pardo al 70% dopo quasi 500 schede scrutinate mentre Franceschini lo insegue col 30% circa.

Sono molti i candidati consiglieri che si aggirano fra le sezioni e il seggio della scuola. Presente anche il candidato sindaco Giuseppe Franceschini che nei primi minuti dello spoglio è stato anche all’interno della scuola per cercare di carpire i primi risultati mentre adesso si sta intrattenendo con la sua squadra. Non c’è invece il primo cittadino uscente Roberto Di Pardo che sta probabilmente seguendo lo spoglio a distanza. Presenti invece il vicesindaco Tonino Di Pardo è l’ex sindaco Angelo Greco.

Ore 14.45 – Dopo poche centinaia di schede scrutinate il candidato sindaco uscente è in netto vantaggio sullo sfidante Giuseppe Franceschini con una proporzione di 70% contro il 30% del rivale.

seguono aggiornamenti