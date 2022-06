Scomparso a Termoli gatto rosso col pelo lungo

Ieri 9 giugno è scomparso Ciccio, a Termoli, nella zona tra la Chiesa del Carmelo, via Panama, via de Gasperi. È un gatto rosso, pelo lungo, con coda voluminosa, 10 anni circa, ha bisogno di cure, sterilizzato.

La padrona è disperata, non ha i social, si chiede di fare passaparola sperando di trovarlo presto.

Chiunque lo veda, può contattare il numero di WhatsApp 3464996177, lasciando un messaggio e sarete richiamati.

Grazie