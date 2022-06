Salvano un gattino, nessuno lo vuole, diventa ‘mascotte’ dei Vigili del fuoco

Quanto sia immenso il cuore dei Vigili del Fuoco è un fatto ormai consolidato. Loro, non sono soltanto altissima competenza in ogni pericolo, abnegazione e spirito di sacrificio che riesce salvare tutto ciò che – in circostanze spesso complesse – sembra irrecuperabile. Loro sono anche sensibilità, attenzione, tenerezza. E lo sono tanto nelle grandi cose quanto nelle piccole.

La dimostrazione arriva anche oggi da via XXIV Maggio a Campobasso. Qui un gattino di poche settimane, oltremodo spaventato, bagnato fracido, in fuga dai rumori del caos e delle macchine si era arrampicato fin sopra un albero di un’aiuola senza più saper scendere.

Il micio ha pianto per oltre 5 ore. Inutili i tentativi dei passanti di farlo scendere, alla fine per tirarlo giù e tenerlo fuori dai pericoli si è capito che era necessario solo l’intervento del 115. Quindi la telefonata per chiedere se fosse possibile un intervento di quel tipo e dall’altra parte del telefono la voce come sempre rassicurante dell’operatore di turno: “Certo che arriviamo, mi dia soltanto indicazioni di riferimento per inviare la squadra”.

Pochi minuti ed è arrivato l’equipaggio. Muniti di autoscala, i vigili si sono fatti spazio fra rami ricchi di vegetazione, hanno afferrato il gattino che intanto continuava a miagolare disperato. Una volta preso e riportato a terra, rassicurato e messo in uno scatolo per non farlo fuggire spaventato tra le macchine che scorazzavano, la domanda dei vigili del fuoco ai passanti che intanto erano lì ad assistere alle operazioni di salvataggio: “Adesso chi lo tiene? Non lo si può abbandonare”. La risposta? Nessuno avrebbe potuto.

A quel punto non restava che chiamare l’Enpa (Ente nazionale protezione animali). Ma proprio mentre si cercavano i riferimenti telefonici per allertare l’associazione, i vigili del fuoco che si erano allontanati di poco per cercare anche loro con alcune telefonate di trovare una sistemazione al micio, tornano fra il gruppo di persone con un sorriso grande quanto il loro cuore: “Lo terremo noi, abbiamo trovato una soluzione”. Una storia a lieto fine per il micio che avrà un posto sicuro dove correre e giocare ma anche una storia, che nella sua semplicità, dimostra (qualora ce ne fosse ancora bisogno) l’animo nobile di coloro che scelgono di indossare l’uniforme del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.