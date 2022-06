In seno ai festeggiamenti per la Festa della Madonna di Costantinopoli, protettrice di Pietracatella, si svolgeranno domani e dopodomani una serie di manifestazioni legate alla antica tradizione della Madonna della ricotta, organizzate dalla Confraternita omonima.

Il 4 ed il 5 giugno, a partire dalle ore 9 in piazza Santa Maria, prenderà inizio la tradizionale “Sagra della Ricotta” con la distribuzione di formaggio e ricotta. La Sagra è tra le maggiori caratteristiche tipiche della festa di Maria di Costantinopoli, conosciuta anche come “Madonna della ricotta”.

Sabato 4 giugno si svolgerà, a partire dalle ore 20 nel parco Neviera, una rivisitazione dell’usanza dell’addiaccio di greggi, con degustazione di prodotti caseari e tipici della tradizione pastorizia locale, a cura dell’Associazione dei Cavalieri degli Antichi Sentieri.

Questi “usi” nascono dal passato. Nel giorno della festa, il popolo beneficiava di una ripartizione gratuita di formaggio e ricotta, ottenuti dal latte delle pecore che erano portate all’addiaccio sulle terre della Madonna. L’addiaccio e la produzione di formaggio per Pietracatella furono parte integrante del contesto socio-economico del paese e vederli inseriti in un culto religioso dalle chiare caratteristiche locali è segnale di quanto incisivo risultasse il mondo della pastorizia. L’addiaccio è una stanza delle greggi su determinati terreni a scopo fondamentalmente concimativo. A Pietracatella, ma tale era la realtà di buona parte del Molise, fino agli inizi del nostro secolo non erano conosciuti concimi chimici, cosicché le scorie organiche erano l’unico mezzo di concimazione dei campi.

Infine nei giorni 4 e 5 giugno si svolgerà l’XI Concorso Nazionale di Pittura Estemporanea, che vedrà la partecipazione di pittori provenienti da tutto il Molise e dalle regioni limitrofe. I partecipanti svilupperanno il tema assegnato tra le 8.30 del 4 giugno e le 19 del 5 giugno, nell’arco di circa 20 ore, utilizzando la tecnica pittorica che ritengono più adatta, restando all’interno delle mura del paese. Le opere saranno giudicate da un’apposita giuria e la premiazione si svolgerà il 7 giugno. I premi-acquisto messi a disposizione sono: 1° classificato € 500, 2° classificato € 300, 3° classificato € 200.