Roberto Di Pardo è ancora sindaco a Petacciato: vittoria schiacciante contro Franceschini – FOTO e VIDEO

Roberto Di Pardo, 51enne dirigente d’azienda e presidente del Cosib (Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno) supera agevolmente la prova delle Comunali 2022 e al termine di 5 anni di mandato amministrativo viene riconfermato senza sforzo, con uno scarto di diverse centinaia di preferenze (il dato definito deve essere conteggiato) sul rivale Giuseppe Franceschini, avvocato di 61 anni, già consigliere comunale di minoranza dal 2007 al 2012 quando si candidò nella lista capitanata da Angelo Greco (che oggi sostiene Di Pardo) sconfitta da Gabriele La Palombara.

Alle ore 16 di lunedì 13 giugno, un paio d’ore dopo l’inizio dello spogli nella scuola di via Tremiti, l’amosfera è quella di uno spoglio senza troppe sorprese e, per la lista W Petacciato Viva, di grande entusiasmo per un margine di scarto superiore alle aspettative.

“Oggi l’emozione è tanta, tantissima, e va bene cosi” dice Roberto Di Pardo “E’ un bel risultato per il lavoro incessante che abbiamo fatto in questi 5 anni”.

DI PARDO: EMOZIONE FORTISSIMA DOPO CAMPAGNA ELETTORALE DI VELENI –

È arrivato al seggio di via Tremiti poco dopo le 16 e 30 il sindaco Roberto Di Pardo, confermato alla guida di Petacciato per altri 5 anni con una vittoria schiacciante nei confronti di Giuseppe Franceschini. Il primo a corrergli incontro è stato il fratello Nicola che gli è letteralmente saltato in braccio per un calorosissimo abbraccio cui ne sono seguiti altri con molti dei suoi candidati. Di Pardo sì e quindi sciolto in lacrime di commozione. “Ce ne hanno dette tante, ci possono dire che siamo brutti che siamo incapaci, ma siamo una squadra onesta. Siamo andati al massimo per 5 anni e continueremo a farlo” ha detto a caldo prima di ringraziare la sua squadra vincente. L’uscente e riconfermato racconta di aver subito “tante cattiverie, non l’ho mai detto durante i comizi ma ci sono state cose che non ci sarebbero dovute essere, accuse contro la nostra moralità e la nostra onestà. Abbiamo lavorato 5 anni per questa comunità, oggi è il primo giorno in 5 anni in cui non siamo andati in Comune perché ci sembrava giusto non andarci. Magari siamo stati incapaci e brutti, ma disonesti no”.

LO SCONFITTO ACCETTA IL SINDACO E SI CONGRATULA CON IL SINDACO

Il candidato sindaco sconfitto Giuseppe Franceschini accetta il risultato che emerge dalle urne e si congratula con il sindaco confermato Roberto Di Pardo. “Pensavamo un risultato meno netto ma sapevamo che la partita sarebbe stata difficile. Faremo le nostre valutazioni su quanto emerso”.