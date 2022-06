Risolto il guasto elettrico in ospedale, tecnici Enel e Asrem al lavoro per 4 ore

Si è risoltopoco dopo le 17 e 30 il problema elettrico che oggi ha coinvolto l’ospedale Cardarelli di Campobasso dove c’è stato un black out a causa di un guasto a un quadro elettrico della struttura. Non ci sono stati problemi nei reparti, né in radiologia e nemmeno nelle sale operatorie visto che sono entrati in funzione immediatamente i gruppi elettrogeni che, hanno confermato fonti ospedaliere interne, hanno garantito la continuità anche alla ventilazione dei pazienti intubati. Tra di loro due persone con il Sars Cov 2. I tecnici Enel hanno lavorato con i tecnici della Asrem, Azienda Sanitaria regionale, per alcune ore, ripristinando infine la piena operatività degli impianti come ci conferma il direttore generale Oreste Florenzano che ha seguito l’evoluzione del disagio.

Inizialmente sono intervenuti anche i vigili del fuoco per il fumo che si è creato dalla attivazione simultanea dei gruppi elettrogeni , e che ha allarmato qualcuno. Enel ha precisato che il problema non dipende da loro.

“La disalimentazione non è in alcun modo riconducibile a impianti di proprietà di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione. I tecnici della società si sono messi a disposizione della struttura sanitaria per fornire supporto nella risoluzione del guasto tecnico”.