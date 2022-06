Un milione e mezzo di euro al Cmune di Fornelli per la riqualificazione del Comune. Il 27 aprile scorso è stata firmata la convenzione tra il comune di Giovanni Tedeschi e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il “Piano Nazionale per la Riqualificazione Sociale e Culturale delle Aree Urbane Degradate“, che ha permesso l’arrivo delle risorse e quindi di progettare i lavori di riqualificazione.

L’amministrazione Tedeschi, coadiuvata dagli uffici comunali ha già delineato una serie di interventi che andranno ad interessare varie zone del Paese, tra cui: l’area antistante la sede comunale e l’ingresso del paese, la villa comunale, l’area S. Pietro Martire, Piazza Assunta e Via Muraverde, l’area in Via Umbria, località S. Maria Casali (manutenzione straordinaria della strada e rifacimento piazza antistante la Chiesa); l’area Piazza Calvario, Via San Rocco (manutenzione straordinaria sia della Piazza che della Via); l’area Via Occidentale e in fine gli interventi di arredo urbano e sistemazione nelle borgate.

“Per ognuna di queste zone – scrive in una nota il primo cittadino – sono stati definiti puntalmente gli interventi che, possiamo dire con buona certezza, cominceranno entro l’anno. Siamo molto orgogliosi dei passi avanti che stiamo compiendo e dell’immagine che l’intero paese sta via via acquistando sia in ambito regionale che extra-regionale. Ci riempie di gioia sapere che i nostri sforzi vengono premiati dai turisti che sempre più spesso decidono di fare tappa da noi e dalla stessa popolazione residente che, effettivamente, nota i miglioramenti e ce lo fa presente”.