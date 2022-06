Rincari, la protesta delle “pentole vuote” anche a Campobasso

C’è anche Campobasso nell’elenco delle città in cui si svolgerà la manifestazione di protesta “pentole vuote” organizzata dalle associazioni dei consumatori contro il caro prezzi che sta mettendo in crisi le famiglie italiane. Roma, Milano, Aosta, Vicenza, Napoli, Potenza, Perugia, Cagliari e Bari sono solo alcune delle città che accoglieranno le iniziative anti-rincari.

A Campobasso è previsto un presidio in piazza Prefettura a cui seguirà alle 11 una conferenza stampa. Prima i rappresentanti delle associazioni Adiconsum, Adoc Confconsumatori, Federconsumatori, Movimento Consumatori saranno ricevuti dal prefetto di Campobasso Antonio Cappetta.

“Domani (10 giugno) raduni e presidi in piazza si svolgeranno contemporaneamente a partire dalle ore 11 a Roma (in piazza SS. Apostoli) e in tutte le regioni italiane davanti alle sedi delle Prefetture e quindi con le stesse modalità anche a Campobasso”, spiegano gli organizzatori.

“L’iniziativa vuole esprimere ad un tempo il disagio di chi oggi è colpito duramente dalla crisi e fatica a soddisfare bisogni essenziali e, allo stesso tempo, chiedere al Governo l’avvio di un dialogo sociale che coinvolga anche le Associazioni dei consumatori, venendo incontro alle misure proposte nella piattaforma realizza”.

(foto Adiconsum Lombardia)