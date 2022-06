L’avviso pubblico per la selezione dei progetti di rigenerazione dei piccoli Borghi italiani in Molise è stato vinto dalla proposta presentata dall’amministrazione di Civitacampomarano. Il paese-museo in provincia di Campobasso, che ha inaugurato con enorme successo la resistenza delle aree interne attraverso l’arte e in modo particolare la street art, può beneficiare di un finanziamento di 1,6 milioni di euro da parte del Ministero alla Cultura nell’ambito della linea B del progetto di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza per potenziare la attrattività dei borghi. L’annuncio è dello stesso sindaco Paolo Manuele, accompagnato da un commento di legittima e piena soddisfazione.

“Una splendida notizia per Civitacampomarano: siamo stati assegnatari delle risorse inerenti il bando Pnrr Borghi promosso dal ministero della cultura. E’ stato un grande lavoro di squadra, grazie a più menti e a più braccia che hanno collaborato sinergicamente per costruire questa proposta progettuale”. Così sui social il primo cittadino, che proprio in questi giorni sta “presidiando” alla settima edizione del Cvtà Street Fest, inventato e diretto da Alice Pasquini. Dopo un’edizione in formato ridotto per impegni personali di Alice Pasquini nel 2021 e quella del 2020 che si tenne a settembre, è tornato nella sua collocazione naturale di giugno il Cvtà Street Fest, festival di arte di strada capace di dare nuova linfa a Civitacampomarano e al contempo di creare un evento di richiamo in Molise per turisti di tutto il mondo. Gli artisti del Cvtà Street Fest 2022 sono Cinta Vidal, Daku e Icy and Sot, Akut, Ememem e Keya Tama e resteranno fino a domenica in Molise per completare le opere della edizione di quest’anno.

Al secondo posto fra le amministrazioni molisane che hanno partecipato all’avviso è arrivata la proposta progettuale di Casacalenda, al terzo quella di Agnone. Le proposte, in questo caso, non saranno finanziate per mancanza di fondi. Il bando era incentrato sul recupero della rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici italiani.

“Ci abbiamo provato… E siamo arrivati ad un soffio dal primo posto! – dice la sindaca di Casacalenda Sabrina Lallitto -. Secondi per 4 punti tra i progetti molisani e non finanziati per mancanza del fondo economico. Ma non molliamo!

Intanto facciamo gli auguri al vicino comune di Civitacampomarano e al suo Sindaco Paolo Manuele per questo importante risultato!… E aspettiamo una possibile ripartizione del fondo che potrebbe premiarci, dopotutto il nostro punteggio è ottimo!”

Si conclude così il “cerchio” degli avvisi relativi alla attrattività dei borghi mediante risorse a valere sul Pnrr in Molise. Ad aggiudicarsi il finanziamento record di 10 milioni di euro per la linea A era stato il Comune di Pietrabbondante, con uno stacco di 8 punti su Castel Del Giudice, arrivato secondo e promotore di un ricorso davanti alla giustizia amministrativa. I giudici del Tar Molise hanno sospeso l’efficacia degli atti, accogliendo il ricorso presentato dal Comune di Castel Del Giudice. L’udienza di merito è stata fissata al 13 luglio 2022.