Successo per l’evento Conclusivo “Campobasso scuole sostenibili – Contest rifiuti zero 2021/2022”. Si è conclusa oggi, venerdì 3 giugno, la 1^ edizione di “Campobasso scuole sostenibili – Contest rifiuti zero 2021/2022”, il progetto didattico ideato da Servizi e Ambiente – SEA Spa, con il sostegno del Comune di Campobasso, sulla raccolta differenziata.

Un’edizione da record per il numero di scuole e studenti coinvolti e per la grande partecipazione e l’entusiasmo dei protagonisti: gli studenti e il personale docente degli Istituti primari e secondari della città.

Dopo mesi di lavoro e il coinvolgimento attivo di 13 plessi e circa 1700 studenti di Campobasso, nella mattinata odierna le classi vincitrici in assoluto di ogni Istituto si sono ritrovate presso l’Auditorium dell’Istituto Petrone per la consegna dei premi assoluti: buoni da spendere per l’acquisto di libri o materiale didattico.

Mentre a tutti i circa 1700 partecipanti sarà consegnato un eco zainetto con il logo del progetto, dato l’impegno e la qualità del lavoro svolto.

Sono intervenuti Stefania Tomaro, amministratore unico della SEA, Simone Cretella, assessore all’ambiente del Comune di Campobasso, Raffaella Petti, docente dell’Ufficio autonomia dell’USR Molise e ancora il sindaco della città Roberto Gravina. Importante anche l’intervento degli studenti dell’ITAS Pertini, coinvolti attivamente nel progetto, che hanno spiegato le attività svolte e i motivi del successo dell’iniziativa.

Un grande incoraggiamento ai ragazzi è arrivato anche da parte di tutti i dirigenti scolastici, coinvolti nell’iniziativa di promozione di azioni di sostenibilità nei rispettivi Istituti. Il dirigente scolastico dell’istituto Petrone, Giuseppe Natilli, ha messo a disposizione l’Auditorium per l’evento conclusivo e durante il suo intervento ha rimarcato il valore civico del progetto Campobasso Scuole Sostenibili, per questo è inserito tra le attività dell’offerta formativa scolastica dell’anno scolastico in via di conclusione.

Vista la grande partecipazione, l’impegno profuso e l’elevata qualità degli elaborati finali ricevuti dalle classi partecipanti, la SEA ha deciso di premiare tutti i circa 1700 studenti con uno zainetto in cotone che riporta il logo dell’iniziativa.

Nella classifica generale dei 5 Istituti partecipanti si sono particolarmente distinte le seguenti classi:

Menzione assoluta classi, scuola primaria:

IC MONTINI – PRIMARIA VIA GIOVANNI PAOLO II PRIMARIA 2D

IC PETRONE – PRIMARIA E SECONDARIA VIA ALFIERI PRIMARIA 3 A e 3 C

IC D’OVIDIO – PRIMARIA VIA GORIZIA PRIMARIA 5 A e 5 B

IC COLOZZA- PRIMARIA VIA INSORTI D’UNGHERIA PRIMARIA 4 C

IC JOVINE- PRIMARIA VIA FRIULI VENEZIA GIULIA PRIMARIA 5 A

Menzione assoluta classi, scuola secondaria di 1° grado:

IC MONTINI – PRIMARIA VIA GIOVANNI PAOLO II SECONDARIA 1F

IC PETRONE – PRIMARIA E SECONDARIA VIA ALFIERI SECONDARIA 1C

IC D’OVIDIO – PRIMARIA VIA GORIZIA SECONDARIA 1B

IC COLOZZA- PRIMARIA VIA INSORTI D’UNGHERIA SECONDARIA 1F

IC JOVINE- PRIMARIA VIA FRIULI VENEZIA GIULIA SECONDARIA 1B