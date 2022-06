E’ stato arrestato per non aver rispettato il divieto di avvicinamento alla ex moglie e ai luoghi da lei frequentati. Lo scorso 2 giugno è stata la stessa donna a chiamare il 113 e a chiedere l’intervento della Polizia: il suo ex marito, che era stato allontanato dall’abitazione familiare in seguito alla misura cautelare decisa dal giudice, era andato a casa e si era trattenuto contro la volontà della stessa donna.

Quando i poliziotti sono arrivati, l’uomo riposava sul divano. Colto in flagranza di reato, è stato arrestato dal personale della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Campobasso e della locale Squadra Mobile

L’intervento si inserisce nell’ambito dell’intensificazione dell’attività info investigativa finalizzata alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza di genere, spiegano dalla Questura. “Rimane alta l’attenzione della Polizia di Stato finalizzata a prevenire e mettere fine a condotte illecite di maltrattamenti ed episodi di stalking che generano timore e ansia per le vittime del reato”.