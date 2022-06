Una ragazzina di 12 anni è stata salvata dalla giovane bagnina del Lido Calypso di Petacciato Marina mentre rischiava seriamente di affogare. È successo nel pomeriggio di mercoledì 8 giugno, una giornata con mare leggermente mosso ma che ha seriamente rischiato di avere conseguenze più gravi.

Attorno alle 16,15 tre ragazzine appena adolescenti, tutte di Petacciato, si sono spinte un po’ troppo in là mentre facevano il bagno e hanno iniziato ad avvertire difficoltà a tornare a riva. In particolare una di loro aveva iniziato a ingerire acqua quando per sua fortuna la giovane addetta al salvamento, la 17enne petacciatese Nicole, si è tuffata e rapidamente l’ha afferrata e riportata arriva sana e salva.

Decisiva quindi l’attenzione della bagnina, nonostante sia alla prima esperienza e ai primi giorni di lavoro al Lido Calypso dove quest’anno si alternerà con altri quattro addetti alla salvamento. Fondamentale è stata anche la sua preparazione in quanto nuotatrice da diversi anni.

Per fortuna tutto si è concluso per il meglio a parte il grande spavento per la ragazzina. L’episodio di mercoledì pomeriggio segna quindi l’inizio dell’estate anche dal punto di vista dei decisivi interventi dei bagnini sulle spiagge della costa molisana.