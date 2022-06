Raccolta itinerante dei rifiuti Raee, sabato appuntamento a Difesa Grande

Terzo appuntamento sabato 4 giugno dalle ore 9 alle ore 11 a Difesa Grande (piazzale chiesa Santa Maria degli Angeli) della raccolta itinerante dei Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), rivolta ai cittadini di Termoli e tesa a sensibilizzare e informare gli utenti al corretto conferimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso.

L’iniziativa, organizzata dalla Rieco Sud in collaborazione con il settore Ambiente del comune di Termoli, è partita sabato 14 maggio a Colle della Torre per proseguire il 21 maggio a Rio Vivo e si concluderà sabato 11 giugno in piazza del Papa.

Tutti i cittadini sono inviati a portare gli elettrodomestici e le apparecchiature elettriche di cui vogliono disfarsi; un operatore dedicato provvederà a prendere in custodia i Raee dei residenti e a trasportarli in sicurezza nei container del Centro di Raccolta.