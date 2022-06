“R…estate con noi” per i piccoli di “S.Antonio di Padova”

L’attività didattica per la Scuola dell’infanzia termina il 30 giugno, ma l’Istituto di Sant’Antonio di Padova di Campobasso proseguirà anche nel mese di luglio. Torna il campus estivo “R…Estate con noi”. Il presidente Padre Lino Jacobucci e la direttrice Erika Cieri hanno deciso di prolungare l’attività per sostenere le famiglie nell’organizzazione quotidiana anche durante il periodo estivo.

“Lavoriamo insieme per offrire alle famiglie un’opportunità di formazione e divertimento” ha detto la direttrice Erika Cieri”. L’intento è quello di operare per il bene dei bambini programmando un percorso che possa offrire una serie di opportunità di crescita fin dalla tenera età”.

Il camp estivo è rivolto ai bambini che stanno frequentato la scuola. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 con pranzo incluso.

Quattro settimane in cui verranno proposte attività originali: sportive, musicali, artistiche, laboratori creativi e in lingua inglese. In agenda anche escursioni in città e attività di agri-cultura con la possibilità di sfruttare l’ampio cortile di cui dispone l’istituto. Il programma non sarà quindi un elenco di attività scollegate fra loro, ma un percorso educativo consolidato per sviluppare conoscenze e, soprattutto, competenze nei partecipanti.