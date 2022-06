Quei ‘diavoli’ dei Misteri pronti a tornare: Martina Timperio sarà la tunzella

Il cuore del Corpus Domini di Campobasso sono loro: gli ingegni del Di Zinno. Quel cuore costretto a fermarsi, interrotto da due anni d pandemia e restrizioni e che torna nel 2022 a battere più forte prima. “Come fosse la prima volta dei Misteri” è il sentimento comune a tutte le persone che questa mattina, al Museo di via Trento hanno partecipato alla conferenza stampa di Liberato Teberino che ha comunicato ufficialmente nomi, novità e la gioia del ritorno lungo le strade dei 13 ingegni.

Una conferenza stampa appassionata e appassionante. Affollata e desiderata, perché Campobasso senza il suo Corpus Domini non è stata Campobasso. Questa edizione targata 2022 segna dunque una sorta di rinascita e non di semplice ritorno alla normalità.

I numeri confermano le emozioni: “C’è stata richiesta elevata di partecipazione attiva alla sfilata – ha detto in conferenza l’architetto Teberino – il 30 maggio scorso più di 110 bambini si sono presentati al museo per partecipare. Sono stati selezionati in 57 perché tanti sono i posti e di questi pochi sono i veterani perché in 43 saliranno sulle macchine per la prima volta. Sedici invece sono i bambini che faranno la riserva e seguiranno processione mentre 5 sono riserve degli adulti”.

Svela nomi ed emozioni Teberino. E l’attesa sale al momento clou: il nome della Tunzella. Si chiama Martina Timperio, 32 anni, biologa, che con i Misteri ha un rapporto embrionale. Suo padre è un ‘attore’ dei quadri viventi da quando è bambino, idem zii, cugini e fratelli. Mancava solo lei che fa il suo esordio sul carro di Sant’Antonio Abate con l’aspettativa più grande per chi interpreta questa parte: “Farò il possibile per non cedere alle provocazioni dei miei diavoli” ha detto. Visibilmente emozionata dedica questa sua ‘prima volta’ alla famiglia e dice: “Per me è un onore. Sapere poi che su un altro carro ci sarà mio padre Giacomo mi riempie ulteriormente il cuore di gioia. Mi auguro di non deludere i campobassani e auguro a tutti un buon Corpus Domini”.

Antonio Di Iorio, Antonio Di Tota, Nicola Di Pilato, Italo Stivaletti saranno quei diavoli dei misteri pronti a infastidire, deridere e tentare. Antonio Santella continuerà la sua perfetta interpretazione di Abramo. Tony Spallone e De Camillis saliranno su Sant’Isidoro, Giacomo Timperio su San Crispino. Gianmarco sarà il pezzente di San Gennaro e Davide Marino il vescovo. Su San Nicola, il sovrano e la sovrana di Babilonia saranno Alessio Cocchi e Elena Leccese. La Madonna del Sacro Cuore sarà Paola Creopolo. Marco Palladino invece vestirà gli abiti di San Giuseppe.

E tra i protagonisti più piccoli ci sarà anche un bambino dell’Ucraina. “Quando ha visto la processione del Corpus Domini ha chiesto di partecipare – ha spiegato Liberato Teberino – e noi lo abbiamo subito accolto con grande entusiasmo”.

Nella giornata di oggi ci sarà un incontro i con caposquadra e gli addetti alla vestizione. Fra i primi due new entry: Iacopo e Ivan che – confermando l’importanza della tradizione che si tramanda – sono alla terza generazione di ‘portatori’.

La conferenza di è chiusa con la presentazione del murale di Claudia Romagnoli, realizzato sulla parete di fianco al Museo e presentato dalla dottoressa Alberta De Lisio: “Sempre particolarmente attenta a tutto quello che riguarda l’identità di questa terra” ha aggiunto ancora Teberino.

Infine un ringraziamento a Paolo Pettinicchi che anche quest’anno ha omaggiato l’evento con la consegna di lastre originali in rame servite per eseguire delle incisioni, che ricordano – come le altre – le opere del compianto papà Antonio.