Prove di normalità in musica: concerto di fine anno gremito alla Brigida

Atmosfera di festa e clima particolarmente gioioso ieri pomeriggio (primo giugno) alla secondaria del comprensivo ‘Brigida’ di Termoli per il primo concerto di fine anno ‘post covid’ che ha visto esibirsi sia gli alunni della primaria che gli alunni dell’indirizzo musicale della secondaria di primo grado.

Un campetto affollato come accadeva nelle edizioni svolte prima dell’isolamento della pandemia, dove tutti i presenti hanno applaudito gli allievi – musicisti e cantanti – che si sono esibiti in un crescendo di emozioni, celebrando una sorta di ritorno alla normalità.

Ad aprire il pomeriggio in musica sono stati i ragazzi dell’orchestra delle classi prime che, benché alla loro prima esibizione ufficiale, hanno dimostrato un ottimo livello di preparazione. A seguire sono saliti sul palco i ragazzi dell’orchestra dei “grandi” (classi seconde e terze) che hanno eseguito i due inni tradizionali: il Canto degli Italiani e l’Inno alla gioia, oltre a tre brani del progetto “Omaggio al musical”, in cui hanno dimostrato tutto il loro talento sulle note di alcuni classici Disney, sulla hit Mamma mia degli Abba e su un medley tratto da West Side Story di L. Bernstein.

Nell’ultima parte del concerto, con l’interpretazione del brano Imagine di John Lennon, l’orchestra ha voluto far sentire con forza la necessità di un mondo di pace e, infine, il coro dei i bambini delle classi IV e V della Scuola Primaria di Via Maratona, ha riportato in vita il San Sebastiano, il canto tradizionale termolese per eccellenza.

Proprio questo ritorno alla condivisione, al fare musica insieme dal vivo e la valorizzazione dell’impegno profuso dai ragazzi in tempi così difficili, sono state le considerazioni principali del dirigente Francesco Paolo Marra nel suo saluto finale, in cui ha voluto ringraziare tutti i professori di strumento musicale che hanno curato la preparazione dei ragazzi: Armando Varriano per il violino, Basso Cannarsa per la chitarra, Angela Tulipano per il flauto, Esmeralda Frascatore e Gianluca De Lena per il pianoforte.

Pubblico entusiasta e partecipe, che ha sottolineato con calorosi applausi tutte le esecuzioni dell’orchestra e ha incitato a gran voci i piccoli e grandi coristi.

Una giornata di festa, desiderata da tempo e resa possibile grazie al grande lavoro di squadra di tutto l’Istituto Comprensivo Brigida, sempre all’avanguardia nell’offerta formativa sul territorio.