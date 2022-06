Termoli-tremiti

Prove di navigazione e ormeggio per la Santa Lucia, il fumo nero scambiato per incendio dalla banchina

Il video girato con gli smartphone è diventato in poche ore virale sui social, ma in realtà non si è registrata alcuna emergenza. Il traghetto per il trasporto passeggeri che a breve sostituirà la motonave Isola di Capraia "è rimasto fermo molto a lungo e il fumo è la conseguenza di questo fenomeno al riavvio dei motori" spiegano dagli uffici della compagnia di navigazione al porto di Termoli. Anche la Capitaneria ha smentito che si tratti di un problema