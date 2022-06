Prosperi: “Un onore allenare i Lupi. Sarà il mio vero esordio in C da allenatore”

“Allenare il Campobasso in Serie C è un onore”. Ecco le prime parole da tecnico del Campobasso da parte di Fabio Prosperi. Nei giorni scorsi il mister ex Vastogirardi ha firmato un preliminare di contratto in attesa del contratto vero e proprio che potrà essere stipulato a luglio. Nei primi giorni del prossimo mese ci sarà anche la presentazione ufficiale.

“Questa è una realtà importante, la massima espressione del calcio molisano e che vanta nobili trascorsi nel calcio italiano – continua Prosperi voglioso di cominciare la sua nuova avventura -. Certamente una realtà che dà tante responsabilità. Ricordo la squadra che affrontai due stagioni fa a Vastogirardi, una squadra ben allenata e che era destinata a vincere il campionato. Molti giocatori ci sono ancora e sarò felice di conoscerli, insieme agli altri, da vicino”.

Da allenatore ha conosciuto la Serie C a Taranto. “Quell’esperienza, intrapresa a campionato in corso, la considero come un importante passaggio formativo. Considero, invece, questo con il Campobasso il mio vero esordio da tecnico nei professionisti”.

Naturalmente, un pensiero speciale va ai tifosi rossoblù: “Mi aspetto di trovare una tifoseria appassionata e numerosa. So bene che qui la gente segue la squadra in maniera viscerale. È normale e giusto che sia così in un contesto importante come Campobasso”.