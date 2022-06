Proroga decontribuzione al Sud, Industriali: “Risposta alla crisi delle imprese”

“Esprimiamo sincero apprezzamento nei confronti della Commissione europea che ha deciso di autorizzare la proroga della decontribuzione per le assunzioni nelle regioni del Sud Italia” Lo dichiara il presidente di Confindustria Molise Vincenzo Longobardi. “Il merito di questo risultato – aggiunge – va ascritto alla tenace e incessante azione della Ministra per il Sud Mara Carfagna e del Sottosegretario Vincenzo Amendola assecondati in questo dall’impegno profuso dalla Organizzazioni Confindustriali del Mezzogiorno. L’esito positivo della trattativa con Bruxelles evita la decadenza, prevista per luglio, della misura della decontribuzione, ora prorogata fino a tutto il 2022″.

“E’ una deroga temporanea alla disciplina europea sugli aiuti di Stato – continua Longobardi – concessa alle imprese meridionali in considerazione delle drammatiche criticità economiche scaturenti dalla guerra in Ucraina. È una decisione che va nella direzione di migliorare le condizioni economiche per promuovere investimenti e nuova occupazione nelle regioni meridionali. Al di là di questo importante risultato va però rimarcata la necessità di promuovere ogni iniziativa per rendere la decontribuzione una misura strutturale, che sostenga lo sviluppo del Sud in un arco temporale di più anni”.

Lo stesso Governatore Donato Toma ha espresso soddisfazione per la misura, una deroga temporanea alla disciplina europea sugli aiuti di Stato giustificata dalle ripercussioni economiche del conflitto in Ucraina. La decisione riconosce gli sforzi del governo per migliorare le condizioni economiche del Sud Italia, ridurre i divari tra le varie aree del Paese e promuovere investimenti e occupazione nelle regioni meridionali.

“Accogliamo con soddisfazione la notizia relativa alla proroga della decontribuzione a tutto il 2022. Il confronto che la delegazione italiana ha avuto nelle sedi di Bruxelles ha consentito di raggiungere un grande risultato per il Sud e il suo sistema produttivo” le parole di Toma sulla decisione della Commissione europea che ha autorizzato la proroga della decontribuzione per le assunzioni nelle regioni del Sud Italia. “Un doveroso ringraziamento alla ministra Carfagna e al sottosegretario Amendola. Ora dobbiamo lavorare al prossimo step, quello di rendere strutturale la misura”.