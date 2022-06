‘Progetto Scuola’, riuscita la collaborazione tra Avis Termoli e Istituto Alfano

Grande successo per il “Progetto Scuola” dell’Avis di Termoli e dell’Istituto Alfano che ha visto coinvolti per l’anno scolastico 2021/22 102 studenti delle classi quinte divenuti donatori di sangue, e, in qualità di referenti, la professoressa Francesca Lemme ed il professor Giovanni Francesco Massaro.

La Dirigente Concetta Rita Niro ringrazia il Presidente Pasquale Spagnuolo ed i volontari della sezione di Termoli, il Vice Presidente Vittorio Durante ed il Vice Presidente Vicario Mario Ianieri per l’opportunità che il progetto continua ad offrire ai giovani studenti dell’Istituto.

Diventare donatori è una scelta etica, volontaria e non remunerata, in linea con la mission dell’Istituto Alfano di promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione.

Un grazie agli studenti e alle loro famiglie per aver aderito con entusiasmo e grande generosità.