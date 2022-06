Prevenire infiltrazioni delle mafie sui grandi appalti del Pnrr: il ministro Lamorgese a Termoli

Salvo variazioni dell’ultima ora, il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese sarà a Termoli mercoledì 8 giugno per la firma di un protocollo di legalità relativo al contrasto delle mafie nelle province di Campobasso e Foggia. Il documento dovrebbe riguardare in modo particolare il contrasto ai tentativi di infiltrazione delle organizzazioni criminali legati all’appalto dei lavori per il raddoppio della linea ferroviaria tra le cittadine di Termoli e Lesina, dove come è noto c’è un solo binario, caso unico in Italia che finora ha impedito l’estensione a sud dell’alta velocità a causa di quel collo di bottiglia che si snoda su 25 chilometri.

I lavori di progettazione e realizzazione, per un valore di 437 milioni di euro, sono stati affidati. Il raddoppio è considerata un’opera strategica, attesa da anni, per il potenziamento dei collegamenti ferroviari lungo la direttrice Adriatica. Come aveva annunciato il 15 aprile a Campobasso, a margine della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, Lamorgese presenzierà la firma del protocollo di legalità di uno degli appalti più ingenti del territorio legato al Pnrr (Piano Nazionale di ripresa e resilienza).

leggi anche Campobasso Numero unico di emergenza, il Ministro Lamorgese ha firmato protocollo con la Regione Molise

“Con le risorse del Pnrr – aveva detto – c’è bisogno di attenzione ma in questo caso c’è maggiore necessità di intercettare i tentativi di infiltrazione nell’economia legale da parte della criminalità organizzata, perché lì dove ci sono tentativi che vanno a buon fine vuol dire che ci sono anche conseguenze sulla crescita di un Paese e noi dobbiamo evitare tutto questo” erano state le sue parole.