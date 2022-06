Presentato lo slalom di San Nicola, la gara sarà visibile in streaming

Questa mattina la sala conferenze di Sport e Salute a Campobasso ha ospitato la presentazione della sesta edizione dello Slalom di San Nicola – Memorial Gianmarco di Vico. La gara automobilistica organizzata dalla Tecno Motor Racing Team in programma il prossimo fine settimana a San Giuliano del Sannio.

A fare gli onori di casa Angelo Campofredano segretario struttura territoriale Molise di Sport e Salute, seguito dai saluti di Pina Calcagnile delegato provinciale del Coni Campobasso che ha portato il saluto del presidente del Coni Molise Vincenzo D’Angelo, assente per impegni istituzionali.

Sono intervenuti il sindaco di San Giuliano del Sannio Rosario De Matteis, il comune in provincia di Campobasso il prossimo fine settimana ospiterà la gara, Sara De Castro segretaria della Tecno Motor Racing Team organizzatrice della manifestazione insieme all’Asd Tecno Motor Ufficiali di gara La Casta, che ha rappresentato le due associazioni vista l’assenza per motivi personali dei presidenti Annalisa Vitale e Silvio Farina. Una manifestazione che anche quest’anno vuole ricordare Gianmarco di Vico che tra le sue numerose passioni aveva i motori. In chiusura della conferenza stampa Francesco e Lina Di Vico, i genitori di Gianmarco, hanno consegnato una targa di ringraziamento a Stefano e Maurizio Mitro per la vicinanza dimostrata in questi anni.

Così com’è avvenuto oggi per la presentazione, trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della Tecno Motor Racing Team, domenica 3 luglio la gara verrà raccontata Live sulla pagina Facebook “Matti per le Corse”.

La manifestazione, sarà valida per la Coppa ACI Sport 3° zona e il Trofeo Sud e richiamerà a San Giuliano del Sannio non solo i piloti molisani ma anche driver provenienti dalle regioni limitrofe. Intanto lo staff della Asd Tecno Motor Racing Team e dell’Asd Tecno Motor Ufficiali di gara La Casta sono a lavoro lungo le curve di San Giuliano del Sannio per preparare il circuito. Nei due giorni di gara collaborando per la buona realizzazione della manifestazione gli UUGG frusinate di Sandro Ferraccio, Jolly Team di Antonio Luigi Carnevale e il gruppo degli amici di Monte Sant’Angelo. La gara molisana è collegata alla seconda edizione dello Slalom di Monte Sant’Angelo. Confermata la promo bis slalom, i drivers iscritti allo Slalom di San Nicola potranno usufruire di un’agevolazioni per l’adesione alla kermesse in programma a settembre ed organizzata dalla Gargano Racing.