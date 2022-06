Premio Biscardi, momento di crescita comune: “Unire informazione, formazione e cultura dello sport”

Molto più che un semplice attratto merito. Il “Premio Biscardi” rappresenta quasi una testimonianza identitaria per chi da questa terra proviene, inscindibilmente legato – com’è – a una delle figure più significative del giornalismo sportivo italiano: l’indimenticabile Aldo Biscardi, larinese doc e figlio illustre del Molise. Questa mattina, martedì 14 giugno, nella sede dell’Ordine dei Giornalisti del Molise a Campobasso, è andata in scena la presentazione dell’appuntamento e del “corso formativo” istituito contestualmente all’iniziativa: “Nel corso degli ultimi anni abbiamo organizzato, in collaborazione con l’Ussi, una serie preziosa di corsi formativi dedicati al giornalismo sportivo – ha spiegato Vincenzo Cimino, presidente dell’Odg Molise – Quello intitolato a Biscardi, però, è in assoluto il primo tenuto a Larino dall’inizio del piano di formazione professionale, ovvero dal 2014, e questo ci rende orgogliosi e davvero felici. Anche perché si tratta di una iniziativa che ci vede in partnership con Corecom, Coni, Figc, Aia e Comune di Larino: un momento di crescita in cui, al di là del premio conferito al miglior atleta molisano, si parlerà anche di due elementi a mio giudizio importantissimi: come si comunica con il calcio e come fare cultura con lo sport”.

Nel corso della conferenza stampa odierna, Antonella Biscardi, figlia di Aldo, ha voluto offrire in dono all’Ordine dei Giornalisti del Molise il testo: “Da Bruno Roghi a Gianni Brera”, celebre opera scritta dal padre.

Tutto pronto, dunque, per l’atto conclusivo dell’appuntamento, in programma domani – 15 giugno – a Larino: la cerimonia di premiazione in Sala Freda sarà preceduta dalla visita al Museo Storico Aldo. Saranno presenti, tra gli altri, oltre al presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Vincenzo Cimino, anche Fabio Talucci (presidente Corecom Molise), il giornalista Sky Andrea Paventi, il numero uno del CONI Molise Vincenzo D’Angelo e il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio Guido d’Ubaldo; presenzieranno, naturalmente, anche il sindaco di Larino Puchetti, insieme ad Antonella Biscardi (figlia di Aldo e presidente del Premio a lui intitolato), Valentina Ciarlante, giornalista e presidente Ussi Molise e Andrea Nasillo (Aia Molise).