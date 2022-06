Pompieropoli a Campobasso, protagonisti gli alunni della “Colozza”

Continua il tour denominato “Pompieropoli”, nelle scuole molisane da parte dell’associazione nazionale dei vigili del fuoco in pensione. Oggi è stata la volta dell’istituto comprensivo “Colozza” di Campobasso.

I ragazzi anche stavolta si sono cimentati in divertenti simulazioni curate e messe a disposizione dal personale dell’associazione e finalizzate a ricreare, in modo simbolico, quello che accade in occasione di pericolo e quindi con le possibili azioni da intraprendere.

Una giornata che si è subito colorata con l’entusiasmo e la gioia dei ragazzi. Gli alunni hanno partecipato con curiosità e intraprendenza alle attività del progetto. E come se fossero pompieri per un giorno hanno provato percorsi attrezzati, attività di soccorso, indossando tutti i dispositivi di sicurezza che indossano i Vigili del Fuoco in servizio. Quindi caschi, imbracature e tutto il necessario per assaporare divertendosi le emozioni di un vigile del fuoco quando è chiamato (quasi h24) alla sua mission.