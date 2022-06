Abbassare subito il prezzo del gasolio. La richiesta tanto semplice quanto apparentemente complicata da esaudire è sempre la stessa da parte della marineria termolese che rimane in sciopero da oltre 10 giorni contro il prezzo esorbitante del carburante che sta mettendo in ginocchio l’intero settore e di conseguenza una filiera, quella della pesca, che ormai dal 21 maggio non rifornisce le pescherie e i ristoranti di prodotto fresco locale.

“Quello che si trova è soltanto pesce di importazione della grande distribuzione” chiarisce Paola Marinucci a margine del flash mob organizzato per sensibilizzare la popolazione termolese verso la protesta portata avanti dalla marineria. Balli e coreografie dell’associazione Fly Zone Termoli hanno accompagnato la protesta pacifica mentre per domani 2 giugno è prevista una mini processione in mare delle imbarcazioni.

“Il credito d’imposta è sicuramente un aiuto ma prima il 16 di questo mese non vedremo nulla – commenta Basso Cannarsa, responsabile dell’OP San Basso. Da quando siamo fermi Il gasolio è salito di altri 10-15 millesimi quindi questi provvedimenti non sono sufficienti. In Spagna i nostri colleghi trovano invece il prezzo del gasolio già diminuito di 20 millesimi alla pompa. Purtroppo la burocrazia ci frena”.

Paola Marinucci che da tempo sta portando avanti la protesta mettendoci la faccia e la voce rimarca come il problema sia anche sociale. “Se non usciamo in mare a pescare nessuno ci paga e questo porta conseguenze anche per i nostri dipendenti e di conseguenza per la popolazione. Dal Governo al momento non è stato preso alcun provvedimento per consentirci di tornare a fare il nostro lavoro”.

Ma se in Molise poco o nulla si muove, in Puglia la Giunta regionale ha approvato lo stanziamento di 3 milioni di euro per sostenere le imprese di pesca colpite dalla crisi economica. La boccata d’ossigeno arriva in seguito all’incontro con una delegazione delle marinerie pugliesi, a cui ha fatto seguito l’approvazione della delibera di Giunta.

“Siamo soddisfatti per il risultato e, soprattutto, per essere riusciti a dare come Regione una risposta efficace per iniezioni di liquidità. Abbiamo raggiunto un primo obiettivo con la collaborazione della Direzione marittima e delle stesse marinerie che hanno dimostrato, pur nella sofferenza, un grande senso di responsabilità” hanno dichiarato le parti in una nota congiunta.

Intanto oggi è in fase di svolgimento una grande manifestazione di tutte le marinerie d’Italia a Roma per far sentire forte al Governo la voce di armatori e pescatori.