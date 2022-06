Pescatori in ginocchio ma ‘costretti’ a tornare in mare: fiaccolata e preghiera col Vescovo

Come annunciato, si è tenuta ieri sera 11 giugno la fiaccolata silenziosa voluta dalla Diocesi di Termoli-Larino e dalla marineria termolese, da 3 settimane in stato di agitazione perchè ‘strozzata’ dal caro gasolio.

Una iniziativa a cui il Vescovo Gianfranco de Luca non ha voluto far mancare il suo appoggio, conscio delle grandissime difficoltà che sta vivendo il settore così centrale – peraltro – nell’economia cittadina. Presente, a voler rimarcare la sua vicinanza, anche il sindaco Francesco Roberti.

Così la Diocesi: “Il Vescovo e i pescatori marciano in preghiera silenziosa, pregano per il futuro delle loro famiglie, affidano al Signore le difficoltà di questo momento, in attesa di serenità e consolazione! La Croce utilizzata è stata realizzata con il legno di un barcone affondato a Lampedusa” e ancora: “Il vescovo prega con il suo popolo e per il suo popolo”.

La fiaccolata è partita dal Mercato Ittico per arrivare in Cattedrale dove c’è stato un momento di preghiera. “San Basso aiutaci tu” si legge su una cassetta di pesce portata da un pescatore mentre un altro imbraccia una croce, e in questa scena si può leggere tutta la disperazione del momento per questi lavoratori.

I pescatori torneranno in mare a partire da stanotte perchè, come detto, è stato deliberato di fermare lo sciopero. “A partire da domenica sera, 12 giugno, le imbarcazioni della flottiglia adriatica molisana potranno salpare per 3 giorni a settimana”, questa la decisione assunta dopo l’ennesima riunione e dopo che anche altre marinerie dell’Adriatico hanno optato per questa soluzione. “La pesca italiana è morta ma non possiamo far altro che tornare in mare”, la voce – disperata – di un pescatore di Ancona riportata dal settimanale L’Espresso qualche giorno fa.