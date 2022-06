Parte Mare Sicuro con 80 uomini per la costa molisana e le Tremiti. “Estate affollata, attenzione maggiore”

È partita il 18 giugno l‘operazione Mare sicuro che coinvolge tutte le Capitanerie di Porto italiane e che per quanto riguarda Termoli si avvale del Coordinamento della Direzione marittima di Pescara. Si intensificano dunque i controlli per la stagione estiva che quest’anno forse porterà delle insidie in più.

I dettagli sono stati spiegati in conferenza stampa dal Comandante della Guardia Costiera di Termoli Amedeo Nacarlo che tra le altre cose ha sottolineato come l’assenza di restrizioni dopo due anni di pandemia porterà – e sta già portando – inevitabilmente un maggior afflusso di turisti e questo chiaramente comporterà uno sforzo maggiore.

Circa 80 gli uomini impegnati nei prossimi tre mesi per le attività di Mare Sicuro: in particolare sono 60 i militari del personale di terra cui si aggiungono due unità navali e due gommoni per la tutela della sicurezza e della costa molisana e di quella delle Isole Tremiti, come ha spiegato il Capo Servizio Operativo Comandante Giuseppe Rolli.

Si tratta di un’operazione complessa che prevedrà diffusi controlli alle imbarcazioni, agli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere, e all’ambiente marino in generale. La parola d’ordine è sicurezza sia che si tratti di balneazione che di navigazione nonché dello svolgimento delle attività ludico-ricreative (come immersioni, surf e simili). A tale proposito, si è rimarcata l’importante collaborazione con chi fa attività di diving, come immersioni e ispezioni subacquee. “In quei casi pochi minuti, in caso di emergenza, possono risultare fondamentali”.

Previsti mirati e diffusi controlli alle dotazioni di bordo e alle certificazioni di sicurezza delle unità da diporto e alla tutela dell’ambiente marino costiero da qualsivoglia fonte di inquinamento, nonché la tutela della fauna marina. A riguardo, prosegue l’iniziativa denominata Bollino blu che permetterà ai diportisti di vivere il mare con più tranquillità, evitando duplicazioni dei controlli in materia di sicurezza della navigazione. Ricordata anche l’importanza del Numero blu 1530 per le emergenze in mare, completamente gratuito e operativo h24, e a tal fine la Guardia Costiera ha voluto raccomandarne un uso appropriato da parte di tutti.

Il periodo che è già iniziato si preannuncia caldo, sebbene anche la scorsa estate non sia stata esente da particolari emergenze come quella degli incendi (Campomarino e Termoli). “Fondamentale la collaborazione con le varie forze di polizia, in particolare la Guardia di Finanza, e altresì con i vigili del fuoco e con le amministrazioni comunali dei centri rivieraschi. Ma il successo di tutta l’operazione dipende in misura importante dalla consapevolezza dei fruitori stessi del mare, cui ci rivolgiamo”.

Una nota di apprezzamento anche per gli addetti al salvamento: “Sono loro il primo anello della catena di salvamento e ne abbiamo seguito attentamente il percorso di formazione”.

“L’obiettivo è quello di promuovere, incoraggiare e sostenere la ‘cultura del mare’, della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e, più in generale, il senso di responsabilità per la tutela dell’ecosistema e della biodiversità marina”.

A tal riguardo, a ogni singolo cittadino viene chiesto di segnalare in tempi rapidi – attraverso il proprio smartphone e l’utilizzo dell’app #PlasticFreeGC – la presenza in mare di specie marine di non abituale avvistamento (come cetacei, tartarughe, squali) trasmettendone la localizzazione.

Si tratta – peraltro – dell’ultimo ‘Mare Sicuro’ alla guida della Capitaneria di Porto di Termoli per il Comandante Amedeo Nacarlo, arrivato nel settembre 2020 e che a settembre intraprenderà un nuovo incarico in Sardegna. “Non nascondo una certa emozione. Il Molise mi ha dato tanto”.

Alleghiamo alcune raccomandazioni per una fruizione serena del mare rivolte ai bagnanti:

1. Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni psico-fisiche

2. Anche se sei un buon nuotatore, non sforzare il tuo fisico

3. Dopo una lunga esposizione al sole entra in acqua gradualmente

4. Fai trascorrere almeno 3(tre) ore dall’ultimo pasto, prima di fare il bagno

5. Non entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa

6. Se non sai nuotare bagnati esclusivamente in acque basse

7. Non allontanarti oltre i gavitelli che delimitano la zona di sicurezza per la balneazione

8. Non allontanarti dalla spiaggia oltre cinquanta metri usando materassini, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili

9. Evita di tuffarti dagli scogli

10. Osserva quanto previsto dalle ordinanze per la disciplina delle attività balneari e in particolare:

– Non recare disturbo alla quiete dei bagnanti

– Non portare animali sulle spiagge eccezion fatta per quelle dove è possibile

– Non montare tende, non accendere fuochi e non campeggiare sulla spiaggia, non fare il bagno in zone vietate