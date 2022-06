Parte il collaudo del sovrappasso: chiusi Terminal bus e Largo Carile

Il Terminal degli autobus di Campobasso e Largo Carile, ossia l’anello che collega agli svincoli per la Tangenziale est, saranno chiusi al traffico in occasione del collaudo del sovrappasso in programma domani e dopodomani (9 e 10 giugno). L’intervento riguarderà il secondo braccio dell’opera realizzata dall’impresa Pallante (P.Q. Edilizia e Strade s.r.l.) per consentire il passaggio in sicurezza dei pendolari che raggiungono la stazione degli autobus extraurbani del capoluogo per motivi di lavoro o di studio. E’ stata la stessa ditta a richiedere al Comune di Campobasso l’adozione di una specifica ordinanza di interdizione alla circolazione veicolare e pedonale nell’area interessata per l’esecuzione delle operazioni di collaudo, prove di carico sull’impalcato in carpenteria metallica.

“L’interdizione alla circolazione veicolare e pedonale nella zona interessata dai lavori implica – spiegano dal Municipio – la chiusura da Largo Carile del tratto di strada di collegamento agli svincoli di entrata e uscita dalla Tangenziale Est; l’inutilizzabilità del Terminal degli autobus extraurbani tenuto conto che la strada di accesso a questo grava completamente nell’area interessata dai lavori”.

Per prendere il pullman quindi bisognerà raggiungere il parcheggio di fronte al centro sportivo universitario, il Cus, in viale Manzoni, come avvenuto anche l’anno scorso in fase di realizzazione dei lavori di completamento del sovrappasso pedonale in largo Carile.

Per consentire lo svolgimento del collaudo il comandante della Polizia Locale, Luigi Greco, ha firmato un’ordinanza in vigore dalle 7 di giovedì 9 giugno alle 20 di venerdì 10 giugno. Il provvedimento prevede la chiusura dell’area del Terminal degli autobus extraurbani, l’interdizione alla circolazione veicolare e pedonale nell’area stradale interessata dai lavori di completamento del sovrappasso pedonale (lato rotatoria posta in Largo Carile da incrocio con via G. Battista Vico, altezza negozio “Acqua e Sapone”, a incrocio con piazza Padre Pio da Pietrelcina e strada di collegamento agli svincoli di entrata e uscita dalla Tangenziale Est. Sarà poi vietato l’accesso in via Vico, tra l’incrocio semaforico di via S. Giovanni e via Delle Frasche.

L’ordinanza prevede una serie di direzioni obbligatorie tra via Vico e largo Carile, oltre che per i veicoli provenienti da Monte S. Michele e diretti in via S. Giovanni e zona Vazzieri.

In questi due giorni il parcheggio destinato alle autovetture in viale Manzoni è individuato quale nuova area Terminal autobus extraurbani. Inoltre, la sosta degli autobus extraurbani nell’area del nuovo Terminal è consentita per il tempo utile alle operazioni di carico e scarico passeggeri. La sosta prolungata degli autobus extraurbani in servizio di collegamento con il Terminal cittadino è consentita nell’area di parcheggio del nuovo Stadio Romagnoli (tifoseria ospite).

Anche le navette urbane partiranno e si fermeranno nel parcheggio di viale Manzoni.

