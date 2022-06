Only one earth – Giornata mondiale dell’ambiente

5 GIUGNO 2022

GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE

“Only One Earth”.

Questo fu, nel lontano 1974, lo slogan della prima Giornata mondiale dell’ambiente. E ancora oggi, questo slogan, risulta essere oltremodo attuale.

Ma in questa giornata non bisogna cadere nell’errore del “NO” indiscriminato che viene utilizzato spesso da movimenti che dicono di tenere alla tutela dell’ambiente. No, non è questo il modo, perché restare arroccati sulle proprie posizioni senza cercare un minimo di confronto, non porta a nessun tipo di cambiamento.

FareAmbiente Molise tiene davvero alla tutela dell’ambiente, ma utilizza un approccio più “pragmatico” poiché si deve certo tutelare l’ambiente al massimo delle possibilità, ma non per forza bisogna essere nemici di chi produce.

In questa giornata bisogna concentrarsi su come affermare gli ideali di un ambientalismo che possa essere davvero sostenibile e che vada contro forme di fondamentalismo e demagogia.

Questa è la giusta strada per salvaguardare e valorizzare l’ambiente che ci circonda, perché c’è una sola Terra, e va protetta, va esaltata.

Oggi, come nel 1974, “Only One Earth”.

FareAmbiente Molise