Nuovo Mercato Coperto, approvato il progetto definitivo per la grande riqualificazione

Con una delibera di Giunta, l’Amministrazione comunale di Campobasso ha approvato il progetto definitivo per la Riqualificazione dell’ex Mercato Coperto di via Monforte ed aree di pertinenza, già inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche e parte del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.

“Con il recupero della struttura del Mercato Coperto si andrà ad aggiungere un altro importante elemento per la rivitalizzazione di una parte centrale del tessuto urbano” dicono dal Municipio. Il progetto di restauro e rifunzionalizzazione del Mercato Coperto prevede il recupero dell’immobile con la creazione di attività che possano essere di impulso alla rivitalizzazione del centro urbano, conservandone il più possibile i caratteri identitari dell’aspetto originario.

“L’intervento – spiegano dal Comune di Campobasso – è attento ai principi che guidano ristrutturazione e restauro del contemporaneo e introduce modifiche per adeguamenti normativi (sismici, energetici, eliminazione delle barriere architettoniche, ecc.) e funzionali (in particolare dotazioni di servizi per il pubblico e di spogliatoi per gli addetti) con l’obiettivo di un’attenta rivisitazione dell’architettura originaria, oggi peraltro in un contesto diverso rispetto a quello degli anni ’50 del secolo scorso, il che suggerisce maggiore coinvolgimento e maggiore permeabilità nel contesto urbano”.

Obiettivo finale: fare in modo che Campobasso conservi una memoria significativa ma adeguata ai tempi, “anche con una ordinata dotazione di spazi di sosta, con l’aggiunta di funzioni di significato culturale e sociale, con la creazione di un piccolo ma significativo nuovo “largo” urbano”.

Il piano della giunta Gravina prevede che lo stabile di via Monforte diventi il “cuore” della filiera corta, dei prodotti a chilometro zero, del biologico, ma anche location in cui realizzare manifestazioni ed eventi dedicati alla vendita dei prodotti e alla cultura della sana alimentazione.