Da qualche settimana ci sono nuovi giochi al parco di San Giovannello: l’installazione di scivoli, altalene e percorsi per i bambini è terminata ed ha sostituito le vecchie strutture diventate inutilizzabili e non più sicure.

L’area verde, riqualificata, si spera possa restare tale nel tempo “a beneficio dei più piccoli – come ha scritto in un recente post l’assessore Simone Cretella – e non essere presa d’assalto dalle solite bande di giovanotti oramai ‘fuori corso’ per andare su scivoli e altalene”.

Anche il Parco della Memoria in via XXIV Maggio ha alcuni nuovi giochi realizzati dai ragazzi dell’associazione italiana persone down e dal gruppo scout Campobasso 1, come segno finale del progetto nazionale “La mia casa è il mondo” .

Insomma, i parchi di quartiere e più periferici sono messi decisamente meglio di quelli di villa Musenga, al centro di Campobasso, dove a causa del grande afflusso di persone e di un utilizzo non sempre consono le strutture sono sempre più malconce e pericolose. Dalle corde del ponte tibetano, per esempio, spuntano i ferri che sono stati risistemati alla buona con lo scotch, manca un gradino sulla scalinata dello scivolo dei piccoli e il tappeto che dovrebbe attutire le eventuali cadute è talmente duro che ha perso la sua funzione iniziale.

Ma anche per quello potrebbe esserci un progetto di riqualificazione come per altre ville e parchi di Campobasso,