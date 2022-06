La figura di Giuseppe Di Vittorio, il bracciante di Cerignola diventato sindacalista, ha ispirato lo spettacolo Nato senza camicia che domani, 8 giugno, arriva a Campobasso.

Nella bella cornice di Piazzetta Palombo la Cgil Molise organizza un pomeriggio di dibattiti e riflessione che vede la partecipazione di politici e sindacalisti: oltre al segretario Paolo De Socio ci saranno Elisabetta Brunetti (Fp Cgil), il sindaco Roberto Gravina, i delegati, gli studenti e, alle 17, una tavola rotonda moderata dal giornalista Giuseppe Pittà alla quale prenderanno parte il deputato 5 Stelle Antonio Federico, il segretario del Pd Vittorino Facciolla, Giuseppina Cennamo (consigliera di parità), Gianni Cerchia, docente dell’Unimol, Biase D’Andrea dell’associazione Un altro Molise è possibile e Michele Barone di Uniti per la Costituzione. Dalla segreteria nazionale del sindacato sarà presente Giuseppe Massafra.

Alle 19 andrà in scena lo spettacolo che sta facendo il giro d’Italia di e con Carlo Albè nei panni di Mario Melandri, un giovane sindacalista alle prime armi che racconta la storia di quello che è, a tutti gli effetti, uno dei padri fondatori del sindacalismo italiano, Giuseppe Di Vittorio.

Alla chitarra come accompagnamento c’è Anthony Valentino.

Una iniziativa da non perdere per imparare a conoscere una storia quanto mai attuale e inserita nelle iniziative che il sindacato sta organizzando in tutta Italia in vista della manifestazione nazionale che si terrà il prossimo sabato 18 giugno a Roma in Piazza del Popolo.