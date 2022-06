Muore a 24 anni, dolore a Roccamandolfi: proclamato il lutto cittadino

E’ una domenica di lutto e di silenzio a Roccamandolfi: nel piccolo paese della provincia di Isernia viveva Flavio Pinelli, 24 anni, che nella tarda serata di ieri ha chiuso gli occhi per sempre. Non ce l’ha fatta a superare il brutto male con cui stava lottando da qualche tempo.

Il suo decesso ha provocato sconcerto e profondo dolore nella comunità roccolana, dove – come accade nei piccoli centri – ci si conosce tutti. Flavio abitava a Roccamandolfi con i genitori Sebastiano e Anna, aveva frequentato l’istituto ‘Fermi’ di Isernia. Oggi in tanti lo ricordano scrivendo messaggi di cordoglio sui social e descrivendo il 24enne come un ragazzo sorridente, “un piccolo angelo”, “una stella dolcissima, fragile e umile”.

Il sindaco di Roccamandolfi Giacomo Lombardi ha proclamato il lutto cittadino in occasione delle esequie, che si svolgeranno domani (27 giugno) nella chiesa di San Giacomo. “Sono ore davvero difficili per la nostra comunità”, il messaggio del primo cittadino. “La vita a volte sa essere dura e spietata e le parole, anche le più belle, sono sempre inadeguate ad esprimere un dolore così forte e lacerante.

L’Amministrazione Comunale insieme a tutti i suoi collaboratori si stringe al dolore della famiglia Pinelli – Gianfrancesco per la prematura scomparsa del nostro amico Flavio porgendo le più sentite condoglianze. Nella giornata di domani, giorno dei funerali, sarà proclamato il lutto cittadino”.