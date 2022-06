Mucca “al pascolo” nella galleria di Isernia, scortata dai carabinieri

Provate ad immaginare di entrare in galleria e di trovarvi di fronte una mucca “al pascolo” e una pattuglia di carabinieri con i lampeggianti accessi, costretta a scortare l’animale per evitare incidenti. Ebbene, al di là dell’immaginazione, è quello che è accaduto questa mattina nella galleria di Isernia.

Così, un gruppo di giovani molisani di rientro dalle Canarie ha celebrato il rientro in regione con un “Welcome to Molise” che più azzeccato non sarebbe potuto essere.

Alessio, intraprendente giovane di Vinchiaturo, non si è lasciato sfuggire il momento e ha immortalato la scena in un video diventato virale. Pochi secondi, in cui il gruppo di amici – in viaggio verso Campobasso – fra risate e battute hanno raccontato la genuinità di questa regione. Che sì, può finanche prevedere la passeggiata di una mucca in una galleria che nello specifico è quella della Statale 85. E come dice Alessio nel video: “Dalle Canarie al Molise” è un attimo.

Non si sa bene come la mucca sia riuscita ad introdursi sulla carreggiata che fra l’altro è molto trafficata e spesso da mezzi che viaggiano a velocità sostenuta ma sta di fatto che chi ha visto l’animale addentrarsi nel tunnel ha subito allertato il 112.

La mucca, invece, con passo tranquillo, ha proseguito il suo viaggio per niente infastidita, fino all’uscita della galleria. Mentre i carabinieri, dopo aver chiesto l’ausilio dei vigili del fuoco che hanno provveduto a fermare l’animale, hanno rintracciato il proprietario, un allevatore della zona, che successivamente ha provveduto a riportarla nel suo habitat naturale.