Molise Basket Young, al Palasabetta la prima finale per la serie C Silver

Tornerà in campo sabato 11 giugno la squadra Molise Basket Young Odontosalute per giocare la prima delle tre finali con cui si contenderà la serie C Silver Abruzzo contro l’Unibasket Lanciano. Il risultato che ha portato la squadra termolese a ottenere la finalissima è arrivato dopo la vittoria nella semifinale di serie D Abruzzo di sabato scorso al Pala San Gabriele di Teramo dove ha chiuso 54-53 contro il Basketball Teramo.

Si tratta della seconda soddisfazione per la squadra della pallacanestro termolese, nata nel 2008 e da due anni impegnata a collaborare con l’Air Basket Termoli nella serie C Gold, che disputa i campionati giovanili Under 15, Under 16, Under 17, Under 19 e infine la serie D. Proprio nei giorni scorsi l’under 19 ha portato a casa la vittoria del Campionato Gold in Abruzzo. Tanti i giocatori termolesi e non solo impegnati nei campionati che sono soprattutto occasioni e opportunità di crescere in campo, con i sani valori dello sport e della pallacanestro.

Sabato sera alle 21 al Palasabetta di Termoli la squadra tornerà in campo per la prima delle tre finali, il ritorno poi ci sarà giovedì 16 a Lanciano, in caso di una vittoria per parte si tornerà nuovamente nella città adriatica sabato 18 giugno per la decisiva gara-3.

Per i ragazzi allenati da Michele Bertinelli anche un grande tifo dai sostenitori che li hanno seguiti nelle trasferte e non faranno mancare l’incoraggiamento ai giovani giocatori.