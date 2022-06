Misteri, “il solito giro” col Vigile: l’ultimo di Lino Romano prima della pensione

Un giro di ricognizione, osservando eventuali criticità da risolvere e accertandosi che tutto rispetti le regole. “Il solito giro” l’ha ribattezzato Giovanni Teberino, che assieme alla sua famiglia organizza la sfilata dei Misteri con certosino rigore e la consueta passione. In questo caso, “come consuetudine assieme ad un vigile urbano, prima del Corpus Domini, si fa tutto il percorso dei Misteri, per controllare che tutto sia in sicurezza” spiega.

Anche questo, negli anni, è diventato una sorta di rito, di appuntamento fisso. “Negli anni il “solito giro” era affidato sempre allo stesso vigile – racconta Teberino –. Ricordo con affetto i vigili Mario Di Bartolomeo, poi Tonino Presutti, Eros Galassi, e ancora Salvatore De Vivo, Fernando Brunale e infine Lino Romano”.

Quest’anno è toccato proprio a quest’ultimo, Lino: “E’ stato il suo “ultimo percorso” visto che dai primi di luglio si potrà godere la meritata pensione, lo abbiamo fatto insieme a piedi segnalando tutto per la buona riuscita della processione dei Misteri del 19 giugno”.

Dopo tanti anni di servizio nell’amata città, l’emozione è più che giustificata: “Anche lui era un po’ emozionato, perché lo abbiamo fatto dopo due anni di stop, un ringraziamento non può andare che a lui, a tutti i colleghi che lo hanno preceduto, al Corpo di Polizia Municipale e al nuovo Comandante, visto che per lui invece sarà il primo Corpus Domini e potrà ammirare i nostri unici e spettacolari Misteri per la prima volta. E allora buon lavoro e Buon Corpus Domini”.