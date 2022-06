“Voglio fare un appello ai concittadini – esordisce l’assessore alla mobilità Simone Cretella in conferenza –: viviamo il centro più libero dal traffico e dallo smog, l’invito è quello di evitare assolutamente di prendere la macchina per raggiungere il centro. Innanzitutto perché non si passa visti i divieti e poi perché parcheggi non ce ne sono. Questa città deve iniziare a ragionare diversamente, visto che abbiamo parcheggi in prossimità della zona centrale”.

Una sintesi per evitare ingorghi infiniti, nervosismo inutile in questi giorni di festa che culmineranno domenica con la sfilata dei Misteri e con il concertone dei Litfiba. L’amministrazione comunale, in tal senso, ha previsto un servizio navetta per la giornata di domenica.

Nel dettaglio, le navette del tutto gratuite saranno a disposizione dei cittadini del capoluogo e per tutti coloro che arriveranno da fuori sia per assistere alla sfilata dei Misteri che per raggiungere Selvapiana per il concertone dei Litfiba che chiuderà la tre giorni tanto attesa. Per quanto riguarda la mattina, dalle 8 fino alle 14 i bus passeranno dalla zona industriale per raggiungere via Mazzini, da Vazzieri/San Giovanni fino al sottopasso ferroviario, dallo stadio di Selvapiana fino alla rotonda di via Monforte/via Milano.

Viceversa, la sera per assistere al concerto saranno predisposte navette che partiranno fin dalle 18 da via Monforte e dal terminal bus per raggiungere il parcheggio dello stadio. “Agli spettatori che si recheranno al concertone – ha sottolineato il comandante della Polizia Locale Luigi Greco – si raccomanda di condividere l’auto viaggiando a pieno carico, con tre-quattro passeggeri. E per i campobassani, sarebbe bene preferire l’area parcheggio dei Distinti dello stadio per evitare che si accavallino troppe auto nella stessa zona, visto che a chi verrà dalla parte opposta, ovvero da fuori città, sarà riservato il parcheggio ampio della curva sud”.

A Selvapiana potranno essere utilizzati anche i parcheggi della Cittadella dell’economia e della Motorizzazione civile. Bisogna specificare che le navette passeranno ogni 15-20 minuti, traffico permettendo. Un servizio da sfruttare, dunque, per evitare di restare fermi nel bel mezzo del traffico.

In conferenza sia l’assessore che il comandante hanno parlato delle forze in campo messe a disposizione dalla Polizia Locale: “Le unità in totale sono 38, di cui 4 in centrale e 8 utilizzate sono per la parte amministrativa per contrastare eventuali fenomeni di abusivismo. L’evento è delocalizzato, lo sforzo è massimo. Le altre forze dell’ordine si occuperanno dell’ordine pubblico e della sicurezza, noi della viabilità e della parte amministrativa. Significa che servirà un grande lavoro, sono previsti anche doppi turni per evitare criticità per far svolgere il Corpus Domini al meglio”.

A tal proposito, l’assessore Cretella auspicava “un maggiore sforzo da parte delle altre forze dell’ordine considerando la nostra carenza di personale. Ma ce la metteremo tutta affinché tutto vada nel verso giusto”.