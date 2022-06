Ultimi preparativi e poi il mega luna park in via IV Novembre a Campobasso è pronto ad accendere motori, luci e musica. Le giostre, arrivate nel capoluogo in occasione della settimana dedicata alle festività del Corpus Domini, sarà un’attrazione per i ragazzi. La nave dei pirati, il tagadà, l’autoscontro, la casa degli specchi, la casa degli orrori, il bruco mela: c’è di tutto e di più per accontentare le esigenze delle diverse fasce d’età, dai più piccoli ai ventenni.

Quest’anno – è una delle novità dell’edizione 2022 della manifestazione – l’amministrazione comunale guidata da Roberto Gravina ha deciso di trasferire il luna park dalla zona di contrada Selvapiana (dove erano state posizionate negli scorsi anni) che ospiterà il grande palco sul quale si esibiranno Mario Biondi e Litfiba, gli artisti dei concerti a pagamento in programma il 18 e il 19 giugno. Le giostre sono state quindi spostate in un quartiere densamente popolato, nell’area vicina all’ipermercato Penny e quasi di fronte al Consiglio regionale del Molise.

Qualche polemica è già nata sui social, dove ha tenuto banco la decisione del Comune di destinare il luna park in via IV Novembre: sulla piazza virtuale molti cittadini – in primis i residenti – hanno sfogato il proprio malumore perchè l’alto volume della musica che potrebbe creare disturbo alla quiete serale. C’è qualche perplessità anche per la vicinanza di alcune giostre al marciapiedi e alla carreggiata.