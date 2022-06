Un nuovo ristorante McDonald’s in Molise, ma non a Termoli, bensì a Isernia. Ad annunciarlo è il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Roberto Di Baggio, in un post Facebook.

“Il Mc Donald’s finalmente arriva a Isernia. La più famosa catena di fast-food al mondo approda nella nostra città – scrive Di Baggio da isernino, dimenticandosi forse di essere amministratore regionale e non cittadino -, dopo lunghe trattative che hanno visto partecipe la famiglia Antenucci con il dottor Luongo, responsabile di zona del piano di sviluppo del prestigioso marchio americano.

Ringrazio i fratelli Antenucci per aver messo a disposizione i terreni e lo staff organizzativo del McDonald’s che ha deciso di investire sul nostro territorio, il che avrà ricadute occupazionali e di sviluppo notevoli”. I posti di lavoro dovrebbero essere una ventina circa.

Per il Molise si tratta del secondo ristorante della nota catena americana dopo quello aperto a Colle delle Api, a Campobasso, nel 2014. Ebbe invece poca fortuna il McDonald’s aperto a Termoli, al primo piano del centro commerciale ‘Lo Scrigno’ nel 2000, e chiuso dopo circa due anni.

Molti tuttavia si sarebbero aspettati un nuovo investimento sulla costa molisana, sia per la più alta concentrazione demografica, sia per l’afflusso di turisti che si concentrano d’estate in Basso Molise. Da queste parti i patiti del Big Mac dovranno accontentarsi ancora di ‘emigrare’ verso Vasto.