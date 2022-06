Oltre due ore di musica raffinata, emozionante e coinvolgente, arricchita dalla sua inconfondibile voce: un grande successo il concerto di Mario Biondi, l’artista siciliano ospite degli eventi di Corpus Domini sabato sera 18 giugno. Campobasso è una delle tappe del suo ‘Romantic Tour’.

Il cantautore, che 24 ore prima dell’esibizione nel capoluogo molisano era salito sul palco di Herford (in Germania), riscalda il pubblico: circa 2mila le persone presenti nell’area spettacoli di contrada Selvapiana, che quest’anno per la prima volta ospita un concerto di calibro nazionale. La temperatura è piuttosto fresca in questa serata di giugno e l’artista, nel salutare il pubblico all’inizio del concerto, riconosce: “Grazie Campobasso, non ci ricordavamo più queste temperature ‘freschine’“. Lui stesso, oltre ad indossare gli immancabili occhiali neri da sole, si copre con una sciarpetta al collo e infine indosserà un giubbino.

Poi gli basta nominare ‘Frida’, una delle più celebri canzoni di Fred Bongusto, nato a Campobasso e scomparso nel 2019. Dal pubblico parte un caloroso applauso: “Negli anni Ottanta sono stato la sua spalla”, racconta Mario Biondi rivelando un dettaglio che forse in pochi conoscevano. “Era un artista eccezionale”.

Nel concerto spazio a vecchi nuovi successi: ‘Love is a temple’, Be lonely’, ‘Shine on’, la bellissima ‘La voglia, la pazzia, l’idea’. “È la prima volta che suoniamo qui con voi, ma è un bell’incontro, ci piace molto. Grazie Campobasso”, dice Mario Biondi. Infine, le sonorità brasiliane della samba, i brani jazz fino al nuovo singolo ‘Romantic Song’. Gran finale con ‘Rivederti’, l’intramontabile ‘Just the way you are’ (che lo ha fatto conoscere al grande pubblico) e ‘Prendila così’, canzone di Lucio Dalla reinterpretato da Biondi.

Domani sera il gran finale con i Litfiba.