Biglietti ancora disponibili per il concerto di Mario Biondi, il primo dei due super ospiti del Corpus Domini 2022. L’artista originario di Catania aprirà la due giorni di musica nell’area spettacolo di contrada Selvapiana con il suo “Romantic Tour”, uscito lo scorso 18 marzo, un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli.

L’evento è inserito nel cartellone del Festival Dei Misteri 2022 del Comune di Campobasso e il costo del biglietto, acquistabile sulla piattaforma ciaotickets.com, è di 5 euro. Per questo concerto ci saranno posti a sedere liberi, senza numerazione.

A Campobasso, le rivendite autorizzate di ciaotickets.com sono le seguenti:

· BAR CRIGIU, Viale Ugo Petrella, 20;

· PROMOEVENTI, Viale Principe di Piemonte, 131Y;

· ANTICA TABACCHERIA, Piazza Gabriele Pepe, 41.

Domenica 19 giugno, alle ore 21.30, nell’Area Eventi di Selva Piana a Campobasso, sempre per il Festival dei Misteri, saranno sul palco i Litfiba con il loro “L’ultimo girone”.

Anche per il concerto dei Litfiba è previsto un biglietto d’ingresso, in questo caso di 10 euro, acquistabile sulla medesima piattaforma di ciaotickets.com e a Campobasso nelle stesse rivendite autorizzate.