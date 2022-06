Magnolia, parte l’avventura delle finali nazionali under 19

Una prima domenica di giugno storica per il club rossoblù, ma anche per tutto il movimento regionale molisano al femminile in primis, ma anche più in generale per tutto l’universo giovanile territoriale.

La Molisana Magnolia Campobasso è pronta ad entrare nel clima delle finali nazionali under 19 femminili che vedono le rossoblù tra le magnifiche sedici in ambito tricolore con un primo contatto con l’ambiente previsto in serata quando, dalle 19, partirà dalla piazza principale la sfilata di presentazione delle protagoniste dell’evento.

Per i #fiorellinidacciaio, tra l’altro, si tratterà di una sorta di particolare come back perché, poco meno di un anno fa, sempre in questo scenario furono tra le protagoniste – e anche in quel caso ‘sotto età’, così come la composizione dell’attuale roster – della Coppa Italiana under 20 andandosi a prendere un terzo posto finale da applausi.

Ora, però, le campobassane si proietteranno in tutt’altra atmosfera con l’esordio, nel novero del girone B, che sarà l’ultimo match della prima giornata di competizione (lunedì) nello scenario del PalaZauli con palla a due alle ore 20.30 contro la Geas Sesto San Giovanni – tra i quintetti maggiormente accreditati, per gli addetti ai lavori, alla vigilia – e con la possibilità, tra l’altro, di poter osservare la sfida tra Venezia e Roma che, nella Tensostruttura.

“Senza ombra di dubbio – spiega alla vigilia il coach delle giovani magnolie Mimmo Sabatelli – saremo di fronte ad una serie di emozioni intense per noi. Aver raggiunto l’ultimo atto della competizione di categoria è per noi motivo di ulteriore soddisfazione (tra l’altro in un epilogo d’annata che vedrà il team rossoblù direttamente impegnato, in prima battuta, come organizzatore delle finali under 17 in rosa a Campobasso dal 25 giugno al 2 luglio con sedi La Molisana Arena ed il PalaUnimol, ndr). Facciamo parte del gotha del movimento tricolore e proveremo a fare del nostro meglio sul parquet”.

Proprio per questo, dopo il doppio successo nell’incrocio di qualificazione contro il Porto San Giorgio, il gruppo ha continuato a lavorare sodo per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’allenamento.

“La squadra si è allenata bene – conferma il trainer rossoblù – e lo ha fatto cercando di accentrare l’attenzione su quelli che dovranno essere i cardini del nostro gioco. Ossia difesa forte e corsa, perché la transizione sarà un principio fondante per il nostro attacco. Del resto, oltre che ‘sotto età’ avendo un gruppo sostanzialmente di under 17, non abbiamo lunghe ‘fisicate’, però la voglia e l’entusiasmo non ci mancano ed è su queste due qualità che faremo leva per un viaggio che probabilmente, sino a qualche tempo fa, rappresentava qualcosa di inammiginabile”.

Sorteggiate nel raggruppamento B, oltre alla Geas Sesto San Giovanni avversaria all’esordio, le rossoblù troveranno sulla propria strada anche un’altra formazione giovanile espressione di un’altra competitor della prima squadra in A1, ossia la Reyer Venezia, nonché una novità per il club del capoluogo di regione: la Smit Roma Centro. Il risultato della prima giornata deciderà l’ordine degli altri confronti perché le vincenti e le perdenti si affronteranno tra loro all’ultimo turno del mercoledì con incrocio tra vincenti e perdenti per i due match al martedì con orari alle 18 e alle 20 presso la Tensostruttura (al mercoledì, invece, gare in contemporanea alle 16 con le vincenti nell’impianto principale e le perdenti nell’altra location di gioco). Per la prima ci sarà l’accesso diretto ai quarti di venerdì (l’ultima chiuderà qui la sua esperienza) con la seconda e la terza invece chiamate al barrage contro le formazioni del raggruppamento A – con Castelnuovo Scrivia, Bologna, Costa Masnaga e Stella Azzurra Roma – per un percorso che proseguirà all’insegna di una sorta di tabellone tennistico sino alle due finali (per il terzo posto e per il successo) previste nella giornata di domenica.