Macchia mediterranea in fiamme, elicottero e vigili del Fuoco in azione vicino il bosco Fantine

Il fuoco ha cominciato a propagarsi attorno alle 11, con il picco del caldo di una giornata – quella di oggi 15 giugno – segnata da temperature elevate. In fiamme una porzione rilevante del pioppeto al confine tra Molise e Puglia e un’area boschiva caratterizzata da pregiata macchia mediterranea. Circa 5 ettari coinvolti dal fuoco, che ha richiesto oltre all’impiego dei vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli – al lavoro con sei uomini – anche l’aiuto dell’elicottero del Nucleo di Pescara, che sta effettuando decine di lanci per domare le fiamme. L’area interessata dall’emergenza è adiacente al bosco Fantine di Campomarino lido, non distante dalla Statale 16, e coinvolge anche l’impianto di allevamento ittico in disuso da diversi anni.