Lupi, primo calciatore ufficializzato: Angelo Persia resta fino al 2024

E’ stato uno degli elementi più continui e di maggiore affidabilità nel corso della passata stagione. E si è guadagnato giustamente il rinnovo del contratto. Angelo Persia resterà a Campobasso, ha appena sottoscritto un accordo biennale che prevede la sua presenza nel capoluogo fino al 30 giugno del 2024.

Era in scadenza ma considerando il suo rendimento la società e lo staff tecnico si sono precipitati a mettere nero su bianco. Si tratta del primo calciatore ufficializzato per la prossima stagione, la seconda di fila nel campionato di serie C. Utilizzato spesso come regista, è una mezzala che fa della corsa e dell’agonismo le sue armi migliori. Ma non disdegna di avviare la manovra e dare ordine al reparto.

Classe 1998, ha totalizzato nel 2021/2022 ventuno presenze e tre gol.

Nei prossimi giorni ci saranno altre conferme ufficiali. Molti hanno il contratto che scade nel 2023 quindi sarà quasi automatica la stretta di mano. Per quanto riguarda i nuovi volti, si avvicinano il centrocampista Guadalupi e l’attaccante Salatino, entrambi dal Vastogirardi.