Lupi, abbonamenti a quota 350. Per confermare c’è tempo fino a domenica

Superata quota 350 abbonamenti. La campagna lanciata a fine maggio e che si concluderà domenica 12 giugno procede a ritmo cadenzato. In questa prima fase, lo ricordiamo, possono sottoscrivere la tessera solo i tifosi che erano abbonati anche la scorsa stagione e che possono esercitare il diritto di prelazione.

“Rall mo” è lo slogan scelto per la stagione 2022/2023, la seconda consecutiva in Lega Pro. E grandi agevolazioni sono previste per due categorie di tifosi: donne e bambini. «Quest’anno abbiamo deciso di coinvolgere maggiormente le famiglie, pensando ad un abbonamento molto vantaggioso per donne e bambini oltre che a un abbonamento ridotto per gli Over 65 che hanno sempre dimostrato una grande passione verso i nostri colori» spiegano dalla società. L’unico punto vendita è lo Store per il corso, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Oppure online.

I prezzi degli abbonamenti. Chi rinnoverà la tessera in curva Nord pagherà 140 euro. Il ridotto sarà di 110 euro e riguarderà gli over 65 mentre donne e bambini (dai 6 ai 14 anni) pagheranno solo 50 euro. I rinnovi si potranno fare anche in tribuna laterale e in centrale: nel primo caso il costo sarà di 230 euro (200 il ridotto per donne, bambini e over 65), nel secondo il totale è di 300 euro senza ridotti. Nel caso della tribuna inferiore coperta, invece, non sarà possibile rinnovare perché il settore è stato aperto a campionato in corso ma i prezzi saranno più che agevolati sempre per donne e bambini: solo 50 euro, come per la curva.

Discorso diverso per chi sottoscriverà un abbonamento nuovo, ovvero senza confermare quello dello scorso anno. In questo caso, si pagheranno 170 euro in curva (130 il ridotto per gli over 65 e 50 per donne e bambini), 200 in tribuna inferiore coperta (150 il ridotto per gli over 65 e 50 per donne e bambini), 270 in tribuna laterale (230 per over 65, donne e bambini) e 400 in tribuna centrale. Dal 28 giugno al 30 luglio la campagna sarà aperta a chiunque voglia sottoscrivere un abbonamento ex novo.