Lo Juventus Club Termoli compie 10 anni: ospite Fabrizio Ravanelli

Per festeggiare il decennale dalla sua apertura, lo “Juventus Club Termoli Bianconera” ha organizzato un apposito evento per venerdì 10 giugno invitando l’amata gloria bianconera Fabrizio Ravanelli che vi presenzierà e che saluterà ed incontrerà i tifosi alle ore 19:00 nello spazio antistante la sede sociale in Termoli al viale Trieste, 22.

Subito dopo il nostro ospite verrà accompagnato a visitare i locali della sede ed al termine della visita sarà lieto di intrattenersi con la stampa per rispondere alle loro domande.

La serata si concluderà con una conviviale presso il ristorante Salsedine di Termoli.