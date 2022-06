Limosano-Colletorto, Vincenzo Petti e Flaminia Roselli si uniscono in matrimonio

“Due anime ma un singolo pensiero, due cuori che battono all’unisono. Tenetevi per mano e sappiate guardarvi sempre negli occhi come oggi”. Nella chiesa di San Francesco a Limosano, Vincenzo Petti e Flaminia Roselli si uniscono in matrimonio affidando con gioia il loro amore per la vita al Signore Gesù Cristo. Ai giovani sposi infiniti auguri dai genitori Adamo, Giovannina e Antonietta, dai testimoni Raffaella, Dario, Marianna e Federica, dai parenti e da tutti gli amici.